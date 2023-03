"Nikdy to nebude za námi," přiznávají Affašová a Donutil po ztrátě dítěte

Loňský rok měl být pro partnery, herečku Sáru Affašovou a herce Martina Donutila, tím nejkrásnějším. V říjnu totiž měl přijít na svět jejich první společný potomek. Miminko se ale pouhý den před určeným termínem narodilo mrtvé. Dvojice se poté zcela stáhla z veřejného života. Koncem minulého týdne ale vyrazili na předávání filmových cen Český lev.

"Za námi to nebude nikdy, ale snažíme se už žít," řekl Super.cz Donutil. "Jak se dá," doplnila jeho slova Affašová se smutným výrazem ve tváři. Přesto se mají do budoucna na co těšit. Během pobytu v New Yorku, kam vyrazili krátce po tragické události, se zasnoubili a podle všeho má veselka proběhnout ještě letos.

"Našli jsme překrásný místo s duší, tak, jak jsme si vysnili. Příroda, les, louky, rybník, potok. Už mám i šaty. Moc se těším, až vám to ukážeme," napsala svým sledujícím herečka na Instagramu s tím, že už netrpělivě vyhlíží jaro, které, jak doufá, jí přinese lepší náladu.