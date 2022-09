"Nikdy jsem nebyl tak na dně," říká partner Soukalové o noci, kdy se ztratila

"Přicházela myšlenka, že mohla někde upadnout, bouchnout se do hlavy a někde tam leží, ale rychle jsem se to snažil vytěsnit z hlavy, že to tak není, že je to bojovnice a dá to. I takový negativní myšlenky se vám honí hlavou, nikdy jsem se o nikoho tolik nebál jako o ni," popsal noc plnou hrůzy Miloš Kadeřábek, partner moderátorky a bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové.

Minulý týden totiž Soukalová, v průběhu jejich společné dovolené v italském Livignu, vyrazila sama na cyklovýlet, během kterého se ztratila a byla nucena strávit noc venku, přičemž okolní teplota klesla k minus osmi stupňům. "Našla jsem místo v závětří a vylezla kvůli zvěři výš nad břeh. Snažila jsem se i pomocí cvičení neztrácet tělesnou teplotu, abych v tom mrazu byla schopná přežít," vysvětlila Soukalová pro magazín ShowTime na CNN Prima News.

Mezitím její partner, který se tou dobou staral o jejich roční dceru Isabellu, zburcoval záchranáře. To pro něj bylo těžké i kvůli jazykové bariéře. "Z italštiny mám jen hrubé základy a ani moje angličtina není úplně silná. Ale samotného mě překvapilo, kolik se mi vybavilo slovíček. Asi jsem taky jel v nějakém nouzovém režimu," prozradil Kadeřábek.

Druhý den se nakonec podařilo záchranářům vyčerpanou Soukalovou najít a ona se tak mohla shledat se svojí rodinou. "Byl to pocit radosti, dojetí, slzy, všechno, pocit štěstí, že se tohle povedlo. Já jsem brečel dojetím a byl jsem rád, že ji vidím prostě živou. Asi mi to taky ukázalo, jak moc tu holku miluju," dodal ještě moderátorčin partner.

I Soukalová přiznává, že shledání pro ni znamenalo velké emoce. "Celou dobu, co jsem byla pryč, jsem si představovala to setkání, hlavně s maličkou a s Milošem. A když jsem je pak mohla obejmout, tak to byl asi nejhezčí okamžik v mým životě. To si člověk asi nedokáže ani představit, dokud něco takovýho nezažije."