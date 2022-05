Kim Kardashianová za tři týdny shodila přes sedm kilogramů. Chtěla se vejít do šatů

Kardashianová začala s hubnutím proto, aby se vešla do ikonických šatů Marilyn Monroeové, v nichž se předvedla na právě proběhlé módní události Met Gala v New Yorku. Podle svých slov se při prvním zkoušení rozplakala, když zjistila, že jí jsou šaty příliš těsné. "Musela jsem zhubnout 16 liber (zhruba 7,2 kg), abych je oblékla. Šlo o velkou výzvu, ale byla jsem odhodlaná to zvládnout," prohlásila.

Kardashianová uvedla pro Vogue, že v rámci shazování hmotnosti dodržovala nemilosrdně přísnou dietu. "Běhala jsem na pásu, úplně vyřadila veškerý cukr a všechny sacharidy a jedla jsem jen tu nejčistší zeleninu a bílkoviny. Nehladověla jsem, ale byla na sebe přísná." Podle svých slov pojídala po celou dobu rajčata a také dvakrát denně nosila tzv. saunový oblek, jenž je navržen tak, aby se jeho nositel efektivně potil.

Na Twitteru se kvůli jejímu počínání objevilo mnoho kritických reakcí. "Rozhodnutí Kim Kardashianové takto zhubnout je úplně pitomé. Není v pořádku takto hovořit v celoplošné televizi. Pro mladé půjde o způsob, jak omluvit vlastní poruchy příjmu potravy," stálo například v jednom z tweetů.

Jednačtyřicetiletá celebrita se kritiky dočkala i kvůli následnému vyjádření, že po skončení diety má se svým přítelem Petem Davidsonem v plánu "přecpat se pizzou a koblihami".