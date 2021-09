Neuvěřitelný zážitek Orlanda Blooma: Ve vodě se žralokem

Čtyřiačtyřicetiletý herec Orlando Bloom překvapil a zaujal fanoušky na svém Instagramu poté, co v úterý sdílel video ze své vyjížďky na paddleboardu u pobřeží Malibu, kde mu společnost dělal žralok.

Zážitek, který se jen tak nevidí a nestává, natočil pomocí dronu jeho kamarád Carlos Gauna. Vzpomínku na celý život tak nebude mít slavný herec jen ve své hlavě, ale může si tento moment kdykoliv připomenout právě díky pořízenému záznamu.

Na videu, ze kterého běhá mráz po zádech, je vidět, že Bloom zachoval naprostý klid a užíval si to, že si ho žralok přišel prohlédnout zblízka. Bloom se dokonce v jednu chvíli nakláněl k hladině, aby majestátní rybu viděl do detailu. Ačkoliv ho jen tak něco nerozhází, kdyby do vody z paddleboardu spadl, asi by radost neměl a bůhví, zda bychom nepřišli o jednoho z nejatraktivnějších herců vůbec.

"Panebože, jste blázen," napsal k jeho příspěvku jeden z jeho fanoušků, a nebyl jediný. Spousta dalších sledujících na této sociální síti byla toho názoru, že Bloomova akce byla bláznivá a příliš nebezpečná. Zároveň mu však mnoho fanoušků psalo, že mu tento zážitek závidí a je skvělé, že dokázal zachovat chladnou hlavu.