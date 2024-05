"Nemohl by beze mě být," říká o svém manželovi Lela Vémola

Lela Vémola má s Karlosem Vémolou dceru a syna. A přestože se po provalení aféry s jeho údajnou nevěrou od manžela dokonce jednou odstěhovala, nakonec našli sílu vše vyřešit a ona se dnes cítí být v pozici, kdy může být ostatním inspirací v jejich vztahových problémech.

"Můj muž začal bojovat. Líbilo se mi to a byla jsem za to ráda, protože rodina je rodina. Měli jsme ještě hodně krizí, předtím i potom, ale ustáli jsme to. V dnešní době je důležité dokázat řešit ve vztahu problémy, přehodnotit to, promluvit si. Komunikace je důležitá," řekla sebejistě Lela pro Super.cz.

Dnes si je modelka jistá, že její manželství je natolik pevné, že ustojí všechny nástrahy. A dokonce tvrdí, že jsou si s partnerem souzeni a nemohou bez sebe žít. "My dva jsme pro sebe asi stvořeni, doplňujeme se a on by beze mě už také nemohl být, jsem jeho velká opora," pochlubila se žena, která ví, jak těžké je žít s vrcholovým sportovcem.

Prozradila také, že absolutně nesouhlasí s trendem moderní doby, kdy lidé od řešení problémů utíkají. "V tom je síla vztahu. Ne to, že po jedné krizi od sebe páry nebo manželé odcházejí. Vůbec se mi to nelíbí. Kde je pak síla toho vztahu, lásky, manželství? Lidé by měli držet při sobě a měli by chtít ty krize zvládnout," nabádá všechny, aby našli sílu bojovat.