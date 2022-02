Namísto fotbalu móda a hudba. Syn Beckhamových jde v matčiných šlépějích

Cruz, který teprve před pár dny oslavil 17. narozeniny, pózuje na obálce magazínu i-D svlečený do spodního prádla. Provokativně je stylizován i na mnoha obrázcích uvnitř časopisu - v růžových vlasech a s odhalenou hrudí, s džínami kolem kotníků, kovovou násadou na zubech a spoustou šperků.

Záběry pořídil Steven Klein, který v roce 2000 nafotil podobnou sadu snímků Cruzova otce Davida Beckhama pro Arena Homme v bílých boxerkách. V té době bylo již celosvětově známému Beckhamovi 25 let.

Cruzova matka, bývalá hvězda Spice Girls a dnes úspěšná módní návrhářka Victoria Beckhamová, je na syna podle vlastních slov velmi pyšná. Cruz se totiž rozhodl, že půjde v jejích stopách nejen v módě, ale taky po hudební stránce. Začal dokonce spolupracovat s producentem, který je spojen i s Justinem Bieberem.

"Párkrát jsme byli ve studiu a udělali pár songů," svěřil se Cruz s tím, že je připravený makat, zároveň ale ví, že je teprve na začátku kariéry a má před sebou hodně práce. "Myslím, že člověk se nikdy nepřestane učit. Já na nic nespěchám, uvidíme, co se stane."

Původně to ale vypadalo, že nejmladší ze tří synů bude následovat spíš otce Davida Beckhama, který patří k nejslavnější fotbalistům. "Myslel jsem si, že bych mohl hrát, a docela jsem i hrál. Ale když jsem se pak vrátil k muzice, došlo mi, že to je přesně to, co chci dělat."