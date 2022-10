Největším kritikem Tatiany Dykové je její máma. Ocenila ji jen jako go-go tanečnici

Tatiana Dyková je úspěšná divadelní a filmová herečka, pochvaly od vlastní rodiny se ale dočká jen málokdy. Zejména její maminka kritikou nijak nešetří. Když však vyrůstala, přišlo jí toto láskyplné popichování jako naprostý standard.

"Když jsem byla malá, byla jsem na to zvyklá, nepřišlo mi to divné. Přišlo mi divné, když jsem přišla k někomu na návštěvu a tam zaznělo: 'Ty moje kočičko nádherná.' To mi přišlo divné, že co je to za rodinu," vzpomínala herečka v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Mámina tvrdá výchova však měla i svou světlou stránku. Herečka už v minulosti přiznala, že by to bez její přímočaré zpětné vazby pravděpodobně v životě nedotáhla tak daleko. Ovšem i ona byla ve věku, kdy pochvalu potřebovala, věděla však, že se jí od mámy nedočká. Nechtěla z ní totiž vychovat rozmazlence. Dyková se proto naučila pochválit se sama, což má podle ní silnější účinek.

Budoucnost Dykové si její máma představovala také trochu jinak. Viděla ji totiž ideálně jako letušku, zejména poté, co se v devadesátých letech konečně otevřely hranice. Když však dcera nastoupila na konzervatoř, nebyla její maminka dvakrát nadšená. "Ona vůbec nevěřila tomu, že někdo říká, že mám talent," vzpomínala Dyková.

Navzdory tomu se pochvaly od maminky přece jen dočkala. Během studia na konzervatoři sice už natáčela, současně si ale přivydělávala jako go-go tanečnice v klubu Radost. Podotkla ovšem, že si to lidé často pletou s tancováním u tyče. Go-go tanečnice jsou podle ní oblečené zcela normálně a mají za úkol stydlivé návštěvníky klubu "roztančit".

Do klubu mladá Dyková chodila už předtím zcela pravidelně. Místo toho, aby tam tancovala zadarmo, rozhodla se s kamarádkou udělat si z toho zdroj příjmu, což její máma ocenila. Tanec totiž miluje, a na dceru se tam dokonce přijela podívat. A výjimečně ji za její výkon pochválila.

"Spojila jsem příjemné s užitečným a to má moje maminka ráda," komentovala to Dyková s úsměvem.