"Nejsem homofobní hovado," brání se herec Michal Novotný

Od okamžiku, kdy vyšel rozhovor s hercem Michalem Novotným, ve kterém zaznělo několik pobuřujících názorů, roztrhl se pytel s lidmi, kteří jsou na Novotného naštvaní. On to však považuje za přehnané a odsouzení ze strany velké části kolegů i veřejnosti se brání.

"Ze zkušenosti vím, že ať řeknu cokoliv, pro některé lidi budu už navždy homofobní hovado. Ač je to na míle vzdáleno mému přesvědčení. Moje vyjádření v článku se týkalo toho, že už mi to přijde na sílu. Nicméně věřte, že nemám nic proti jakémukoliv etniku, náboženství či orientaci. Jen mě občas štve, když mi to někdo neustále servíruje pod nos," nechal se slyšet herec.

A o co šlo? Podle Novotného není dobře, když se v mediálním prostoru dává prostor stejnopohlavním párům nebo třeba lidem s nadváhou. "Dělat normu z něčeho, co norma není, je špatně. A nechci ani koukat na reklamu na oblečení, kde se objímají dvě ženy nebo dva muži nebo kde ani nepoznám, kdo je jakého pohlaví. Mám mezi homosexuály spoustu kolegů i kamarádů, ale nechci z toho dělat normu," řekl například.

"Míšo, ale vždyť se na mě nemusíš dívat, stačí to přepnout… Já to u tebe dělám už léta…" vzkázal kolegovi herec Filip Rajmont. "Michale, doporučuju umělou inteligenci. Ta dobrá je sice placená, ale budete mít alespoň nějakou," přisadil si Daniel Krejčík.