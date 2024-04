"Nejsem člověk, který by potřeboval sex," říká Drew Barrymoreová

Ohledně svého života je herečka Drew Barrymoreová ke svým fanouškům velmi upřímná. Až tak, že v roce 2022 prozradila, že od doby, co skončilo její třetí manželství, neměla s nikým sex. Třetí rozvod ohlásila v roce 2016.

"Nejsem člověk, který by potřeboval sex. Jsem člověk, který je hluboce odhodlaný podporovat to, jak mají mladé dívky, mé dcery a já jako žena fungovat v tomto světě! Vztah s mužem pro mě už dlouho není na prvním místě," prohlásila maminka jedenáctileté Olivie a devítileté Frankie. "Pro pořádek: není to tak, že bych nenáviděla sex! Jen jsem konečně dospěla k prozření, že láska a sex prostě nejsou totéž. Celý život jsem hledala, jak být klidnou ženou, a ne bombastickou pařmenkou."

Ve svém pořadu The Drew Barrymore Show také promluvila o tom, jak pro ni bylo těžké vyrovnat se s krachem všech manželství. "Během rozvodů jsem se styděla, ale najednou se něco stalo a řekla jsem si: Takhle se už cítit nechci. Pak to zmizelo. Pomyslela jsem si, že když se rozhodnu rozvést, ušetřím si to nejcennější, co člověk má, a to je čas. Když jste opravdu ve vztahu, který nefunguje tak, jak byste chtěli nebo si přáli, musíme to přijmout a využít to k tomu, abychom se posunuli dál. Rozvod pro mě teď není nic, za co bych se styděla. Jsem úplně osvobozená," prohlásila směrem k publiku.