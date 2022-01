Jak je to s jejími vlasy? Cher prozradila svou zásadu, kterou nikdy nechce překročit

Během své úspěšné, několik desítek let trvající kariéry prošla Cher mnoha vizuálními a stylovými proměnami, absolvovala i nespočet plastických operací. Existuje ovšem jedna hranice, kterou podle svých vlastních slov nikdy nepřekročí: nechat si zešedivět vlasy.

Ačkoli mnoho hereček během pandemie experimentovalo s přirozeným vzhledem, Cher má k přiznání šedivých vlasů jasný názor. Je odhodlaná si uhlově černou barvu svých kadeří udržet za každou cenu. "Šedivá je pro ostatní dívky v pořádku, ale já nic takového nedovolím," tvrdí zpěvačka a herečka, jež je momentálně společně s americkou raperkou Saweetie tváří kosmetické kampaně Challenge Accepted společnosti M.A.C. Cosmetics.

Cher prý v rámci kampaně ocenila možnost vrátit se ke klasickému disco make-upu z éry Sonny & Cher. To ovšem neznamená, že by se její filozofie ohledně ženské krásy během let neměnila. "Samozřejmě můj přístup prošel mnoha proměnami," tvrdí s tím, že spíš než nalíčenou bychom ji dnes pravděpodobně potkali s čerstvě umytým obličejem a vlasy v culíku. "Chodím cvičit," dodala pětasedmdesátiletá diva.

Ve chvílích, kdy chce vypadat šik, prý ráda sáhne po dlouhých řasách. A pro všechny, kteří rádi napodobují její ikonický look, má cennou radu: "Myslím, že méně je více, protože je velmi snadné přestřelit."