Byla jedna z prvních, kteří se zamilovali do plastických operací. Cher slaví 75 let

Plastická chirurgie a estetická medicína mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Stanou-li se závislostí a snaha vypadat mladší životní prioritou, jde o cestu do pekel. Zpěvačka Cher byla jednou z prvních hvězd, které se zamilovaly do plastiky, a nebála se to přiznat. 20. května slaví neuvěřitelné 75. narozeniny.

