"Nedá se říct, že bych prahnul po něčím těle," popsal Milan Peroutka svůj vztah

Až ve svých třiatřiceti došel Milan Peroutka do bodu, kdy se rozhodl se světem podělit o to, jak to má v životě s láskou. S partnerem Dominikem Roubínkem jsou spolu rok, a došlo už dokonce i na úřední potvrzení jejich vztahu. Podle Peroutky je Roubínek tím pravým.

"Je inteligentní, vtipný, zodpovědný, schopný, má velké srdce a dává mému občas bohémskému životu řád. Vážíme si jeden druhého. Pro někoho je ve vztahu důležité tělo, pro někoho spíš duše. Tyhle karty jsem Dominikovi s nějakou zvláštní důvěrou vyložil už na začátku. Asi je fakt, že mě právě tahle okolnost v mém směřování znejišťovala, opravdu se nedá říct, že bych prahnul po něčím těle," prozradil zpěvák v rozhovoru pro iDnes, kde také naznačil, že sice dává přednost mužům, fyzická stránka vztahu ale pro něj rozhodně není tím nejdůležitějším. Stejně tak jako pohlaví partnera.

"Už mám jasno, že tíhnu ke klukům. Ještě před rokem dvěma to ale tak nebylo a čekal jsem, až přijde ten správný člověk - a bylo mi jedno kdo. V životě jsem potkával tolik lidí, kteří mě okouzlovali, a nepřemýšlel jsem nad tím, jestli je to kluk, nebo holka," říká Peroutka, který prožil i několik vztahů se ženami. Například s kolegyní Nikolou Čechovou nebo Michaelou Tomešovou, která byla jeho první láskou a se kterou strávil dlouhých šest let.

A i když prozradil, že už jako dítě v pokojíku tajně pusinkoval plakáty Leonarda DiCapria, cesta k uvědomění si své orientace byla složitá. Byl prý hodně zmatený. "Mně se totiž zdálo, že každý kluk je aspoň trochu na kluky, ale ptal jsem se, kde je ta hranice? A kam já spadám? Připadalo mi, že všichni jsou teplí!" tvrdí hudebník.