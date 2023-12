Neckářova bratra nařkli, že nutí Václava vystupovat. Teď si dávají pauzu

"Od 1. ledna 2024 skupina BACILY ruší do odvolání všechna svá vystoupení. Omlouváme se všem divákům, našim fanouškům a za vzniklé komplikace všem pořadatelům," stojí v prohlášení skupiny Bacily, které sepsal zpěvákův bratr Jan.

Důvody zrušení ovšem Jan Neckář zprvu nezmínil, což vyvolalo diskuse, zda za tím náhodou nestojí zdravotní problémy legendárního zpěváka, který v říjnu oslavil 80. narozeniny. Až dodatečně tedy Jan Neckář vysvětlil: "Máme za sebou hodně náročné období, kdy jsme nahrazovali koncerty posunuté ještě za covidu. Měli jsme taky hodně dalších akcí včetně bráchových osmdesátin. Udělili jsme si proto s Vaškem a s Bacily zaslouženou dovolenou."

Jan Neckář zároveň zmínil, že jemu ani bratrovi nepřidalo úmrtí jejich kytaristy Petera Mahrika (†72). "Svou roli sehrálo i to, že jsem o sobě stále někde četl, že už mám Vaška nechat odpočívat, že jsem hrozný, jak ho všude tahám. Rád bych k tomu řekl, že to on chce stále vystupovat," zdůraznil Jan Neckář.

Bratry Neckáře a kapelu Bacily ještě letos čeká vystoupení v Jeseníku a další menší závazky, na příští rok si ale nadělili delší dovolenou. "Pak se uvidí, co dál," dodal pro Blesk Jan Neckář.