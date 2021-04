Kardashianová po boku Bezose nebo Muska. Díky spodnímu prádlu se stala miliardářkou

Kim Kardashianová podle časopisu Forbes v posledních letech zbohatla především díky své kosmetické značce KKW Beauty, již založila v roce 2017, a značce spodního prádla Skims. Její jmění tak jen za posledních šest měsíců vzrostlo o více než 200 milionů dolarů.

Čtyřicetiletá influencerka a televizní hvězda se na seznam nejbohatších lidí světa dle časopisu Forbes dostala vůbec poprvé. Kromě podnikání jí plyne značná část jmění také z reality show Keeping Up With The Kardashians (Držte krok s Kardashianovými). Ta však letos po 14 letech skončila.

Americký zpravodajský web CNN navíc dodal, že Kardashianová má další peníze uložené v realitách či investicích. Je také pravděpodobné, že v televizní kariéře bude v určité formě pokračovat i po skončení rodinné reality show.

Na seznamu magazínu Forbes se již dříve objevila mladší sestra Kardashianové Kylie Jennerová, která se ve svých 21 letech stala nejmladší miliardářkou. Kritici však tehdy namítali, že její pozice byla z velké části daná jejím zázemím v bohaté a velmi známé rodině.

Kim Kardashianová patří mezi nejznámější americké celebrity současnosti a nedávno oznámila, že se s rozvádí se svým třetím manželem - hudebníkem a podnikatelem Kanye Westem. Je tak možné, že s rozvodem ještě jmění Kardashianové naroste.