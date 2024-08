"Jsme jen víc vidět," říká Natálie Jirásková, která se slovy o protekci netrápí

Starší dcera moderátorky Ivy Kubelkové Natálie Jirásková se poměrně úspěšně živí modellingem. Na rovinu říká, že u této profese neplánuje o budoucna zůstat, momentálně jí to ale naprosto vyhovuje a zatím v něm bude pokračovat. Často se objevuje například na přehlídkách návrhářky Beaty Rajské.

"Možná ještě na nějakou dobu ano. Myslím, že bych do toho mohla vkročit trochu víc. Jinak, asi to vždy má svoji stopku, kdy se budete muset začít věnovat něčemu jinému. Zatím jinou alternativu nemám. Co se týče profese, tak se stále ještě hledám," přiznává Jirásková, která se stejně jako jiné děti slavných rodičů setkala s názorem, že za jejím profesním úspěchem nestojí její píle, ale protekce od rodičů.

"Samozřejmě, že jsem něco takového zažila. Nechci říkat, že to je na denním pořádku, protože se to už zklidnilo. Ale v tu dobu, kdy to začalo a já se začala více objevovat, tak to bylo pořád a stále to je," říká mladá blondýnka s tím, že těžkou hlavu si z toho ale rozhodně nedělá.

"Ale že bych si z toho něco brala, to absolutně ne. Myslím si, že si nevyberete, komu se narodíte. Pokud mají rodiče šanci vás posunout a můžou vám dát ty rady, tak proč ne. Navíc, když to sami chcete a není to nucené… Když má člověk rodiče doktory a baví ho to, tak je to podobné. Akorát my jsme vidět," považuje téma za uzavřené.