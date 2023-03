Vegetariáni a vegani mezi slavnými. Masa se vzdala Beyoncé, Madonna i české celebrity

Masa se podle statistik vzdala asi čtyři procenta Čechů, čím dál více lidí ale praktikuje také takzvané flexitariánství, tedy příležitostnou konzumaci masa a ryb. A vegetariánů a veganů přibývá také mezi celebritami.

"Úplně bez masa se stravují čtyři procenta Čechů, mezi nimiž převládají lidé do 44 let. Veganskou stravu nejvíce vyhledávají mladí lidé do 35 let," uvádí agentura Ipsos, která letos provedla průzkum na toto téma ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

Zatímco vegetariáni se vyhýbají masu, vegani odmítají veškeré potraviny živočišného původu, tedy včetně mléčných produktů či vajec. Někteří vegani taky vylučují med, protože je to zvířecí produkt.

Nejčastějším důvodem vyhýbání se určitým druhům potravin jsou zdravý životní styl a snížení hmotnosti. Do budoucna plánuje zvýšení konzumace rostlinných alternativ na úkor živočišných produktů 28 procent respondentů českého průzkumu.

Slavné osobnosti přechází na vegetariánskou a veganskou stravu kvůli lásce ke zvířatům, ochraně přírody, zdravotním problémům nebo touze zhubnout.

Podívejte se, které celebrity holdují vegetariánské a veganské stravě.