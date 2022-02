Campbellová prozradila detaily o utajované dceři. Prohlášením rozhořčila fanoušky

Minulý rok v květnu modelka Naomi Campbellová zveřejnila na svém Instagramu prohlášení, že se stala matkou. "Nádherné malé požehnání si mě vybralo, abych byla jeho matkou. Jsem tak poctěná, že mám tuto jemnou duši ve svém životě. Neexistují žádná slova, která by popsala celoživotní pouto, které s tímto andělem teď sdílím. Na světě není větší lásky," napsala.

V rozhovoru pro březnové číslo britské Vogue Campbellová promluvila o mateřství a výchově devítiměsíční dcery, s níž pózuje také na titulní straně magazínu. Během interview byla vyzvána, aby upřesnila podrobnosti o příchodu své dcery na svět, na což modelka reagovala slovy: "Není adoptovaná, je to mé dítě."

Dále prohlásila, že si další podrobnosti o svém mateřství chce zatím nechat pro sebe. Plánuje o nich promluvit až v knize, kterou se chystá napsat. Stejně tak chce uchovat v tajnosti jméno své dcery. Zatímco její odpověď uhasila touhu fanoušků po tom vědět, zda je dcera adoptovaná, nebo ne, u mnoha lidí vyvolala kritické reakce. Ty tvrdí, že je její prohlášení necitlivé vůči lidem, kteří si dítě osvojili, a vůči osobám, které nevychovávají biologičtí rodiče.

"Adoptované děti jsou také naše děti. Doufám, že tato citace byla vytržena z kontextu," okomentoval jeden z uživatelů Twitteru příspěvek zveřejněný britským Vogue. "Jako adoptivní matka vám můžu říci, že považuji své dítě za mé," zněla další reakce.

Někteří se ve svých komentářích nebáli oslovit a označit přímo samotnou Campbellovou: "Naomi, i kdyby byla osvojená, byla by pořád tvé dítě. I když není tvůj biologický potomek, neopomínej skutečnost, že adopcí se stává tvým dítětem, díky."

Slova modelky některé z uživatelů vyprovokovala natolik, že sdíleli fotografie svých nebiologických synů a dcer: "Milá Naomi Campbellová, seznamte se s Nomi. Je adoptovaná a je to moje dítě," napsal jeden z otců.

Campbellová v rozhovoru mimo jiné zmiňuje, že vždy věděla, že bude jeden den matkou, a že je šťastná, že má dceru. Nicméně neprozradila, zda ji přivítala na svět přirozeným porodem nebo díky náhradní matce. Za to sklidila další kritiku, někteří z uživatelů Twitteru uvádějí, že tím, že se rozhodla nevyužít svého vlivu k tomu, aby zveřejnila další detaily, posiluje mýtus, že ženy mohou otěhotnět kdykoliv. Tím tak zraňuje ženy, které by si přály potomka, ale nedaří se jim to. "Po dvou neúspěšných umělých oplodněních ve 42 letech si opravdu přeji, aby byly celebrity více upřímné," zněla jedna z reakcí.

