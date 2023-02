Na place pod vlivem: Herci, kteří si práci zpestřili drogami nebo alkoholem

Když se herce Madse Mikkelsena ptali, jestli může alkohol herci pomoci, představitel hlavního hrdiny ve filmu Chlast odpověděl: "Na natáčení Chlastu jsme nepili. Rozhodli jsme se tak, protože by se to jinak vymklo kontrole. (…) Třeba hudebníkům nebo spisovatelům může alkohol pomoct s inspirací. Stejně tak si dovedu představit, že by herci mohli pod vlivem alkoholu experimentovat v jedné scéně, ale určitě ne v celém filmu."

Alkohol během stand-up vystoupení odmítá i herec Tomáš Matonoha: "V tomhle jsem hodně konzervativní, protože mám dost kolegů, kteří se, jak já říkám, vychlastali z jeviště pryč. V určitý moment se prostě nedokázali rozhodnout. Jsem na tohle opravdu velmi přísný a opilý stand-up komik je něco nepřípustného. To řemeslo je tak náročné, že člověk musí naprosto přesně fungovat. Není to tak, že se opije, uvolní se a jde mu to lépe," vysvětlil.

A obdobně se vyjadřuje i Bolek Polívka, který v souvislosti s hraním (nejen v opilosti) připomíná větu sira Laurence Oliviera: "A nestačilo by to zahrát?"

V naší galerii ovšem najdete herce, kteří se naopak přiznali, že pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek hráli.