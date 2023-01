Na lásku není nikdy pozdě. Která nevěsta se vdávala až po sedmdesátce?

Zřejmě rekordmanem v čekání na snubní prsten je manžel rockové babičky Tiny Turner. Erwin Bach čekal 27 let, než mu u oltáře řekne slavná zpěvačka ano. Nevěstě bylo v té době 73 let. A přestože by se mohlo zdát, že jde o ojedinělý případ, mezi hollywoodskými celebritami se najde řada žen, které se vdávaly ve zralém věku.

Na další ženy, které se do manželství nehnaly za každou cenu, se podívejte do naší galerie.