“Na 41 let to není špatný.” Iva Pazderková se znovu ukázala v bikinách na soutěži

"Zase jsem se mohla postavit v lepší formě na stage se všemi těmi úžasnými sportovkyněmi," napsala Pazderková pod sérii fotek z listopadové soutěže. Svoje pocity pak vyjádřila jen třemi slovy: "Šťastná. Vděčná. Hrdá."

Herečka trénuje s Jakubem Prchalem, který ji připravoval i na loňské závody. "Ivče se například ještě koncem zimy povedlo zlomit si na horách pažní kost, která nás několik měsíců omezovala v plném zatížení na tréninku. Ani tohle ale urputnou Xenu nezastavilo v její touze dokázat sobě i vám, že si ženská může ke svým 40. narozeninám nadělit figuru, jakou neměla ani ve dvaceti," vzpomínal loni Prchal na náročnou přípravu.

Pazderková má v plánu v soutěži fitness bikini pokračovat i příští rok a ráda by dodala motivaci i ostatním. Připsala proto pod fotku vzkazy: "Buď Xena. Sni a splň si sny. Na 41 let to není špatný."

Herečce pogratulovali například Václav Noid Bárta, Eva Decastelo nebo Jitka Boho. Kromě pochvalných slov došlo i na kritiku. "Ale ty žebra ven s Xenou moc společného nemají," napsala jedna z diskutujících.

Herečka, showmanka, muzikantka či moderátorka Pazderková se narodila v Uherském Hradišti, od narození ale žila v Brně. V mládí se věnovala modelingu a získávala první divadelní zkušenosti. V roce 2003 absolvovala JAMU. Hraje v pražském Divadle Na Fidlovačce či v Hudebním divadle Karlín. Věnuje se také celé řadě charitativních projektů, zasedala i v porotě úspěšné televizní show Tvoje tvář má známý hlas.