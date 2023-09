Monika Leová je dvojnásobnou maminkou. Syn je po těžkém porodu zraněný

Bývalá Miss Monika Leová a její manžel Martin Košín přivítali koncem minulého týdne na svět své druhé dítě. Po dceři Mie tentokrát přibyl do rodiny syn. Ten dostal křestní jméno, které také začíná na M. Rodiče jej nakonec pojmenovali Max, a jak se zdá, sedí k němu dokonale. Klučina totiž dal své mamince pořádně zabrat. Bohužel ani on po porodu nezůstal bez následků.

"Náš drobeček Max Le Košín, 4710 gramů," pochlubila se synem na Instagramu moderátorka. A popsala také zdravotní komplikace, které syna provázejí. "Červené flíčky a tečky, co má Max na obličeji, nejsou pihy, ale petechie. Jsou to popraskané žilky, které se vytvoří po delším nebo namáhavém porodu. Měly by se vstřebat do tří až pěti dnů. Max je měl po celém těle, což už tak obvyklé není. Tak mu dělali testy, zda má dostatek krevních destiček, a vše měl v pořádku. Také má z porodu zlomenou klíční kost, ale to se prý miminkům hojí rychle a dobře," sdělila svým sledujícím, kteří ji zavalili gratulacemi.

Prozradila také, že ačkoliv bylo mimiko pořádně velké, rodila přirozeně a bez epidurální anestezie. Leová má také velkou radost, že se Max stihl narodit v době, kdy jsou v Česku na návštěvě její bratr a sestra, kteří jinak žijí v Austrálii. Přiletěli totiž na oslavu tatínkových 60. narozenin. Tu si Leová nakonec neužila. O skvělé občerstvení ale nepřišla, část jí totiž přinesla rodina do porodnice.