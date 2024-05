Monika Absolonová se syny někdy nestíhá. "Je to masakr, pomáhá rodina," říká

Mezi vlastnosti, kterých si na sobě Monika Absolonová zvlášť považuje, patří dochvilnost. Když někdy kvůli nečekaným okolnostem přijde později, její přátelé si z ní zvyknou dělat legraci.

"Já všude chodím včas, jsem jako pionýrka," tvrdí o sobě Absolonová. Jelikož má ale dvě malé děti, které navíc mají docela nabitý rozvrh, dbá na organizaci času víc než kdy jindy. "Občas jsem spíš logistik. Je to někdy masakr, ale mám skvělou rodinu, která mi pomůže," pochvaluje si maminka dvou kluků ve věku osmi a pěti let. "Těch kroužků mají šíleně. Když něco chtějí, tak se jim to snažím splnit, takže chodí na fotbal, na tenis, na cyklisťák, s tátou chodí ještě na hokej, mají toho opravdu strašně moc."

K divadlu a herecké kariéře je záměrně nevede. Nepatří prý mezi matky, které by svým dětem plánovaly budoucnost. "Není tam prostor na zpívání a hraní. Ale máme doma bicí. Dělají si kapelu a to nikdo moc nechce slyšet, to je peklo v řetězech," směje se Absolonová.

Na svá představení je s sebou bere jen sporadicky. "Myslím, že v nich něco je a v divadle by klidně i bydleli, ale myslím si, že kdyby teď začali hrát, tak pak se jim to třeba nevyvede a byli by smutní," svěřila se Super.cz se svou mateřskou obavou.