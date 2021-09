Moderátorky ČT se ohradily proti sexismu. Chvátalová od mužů žádá "kocečky na bruchu"

Osmačtyřicetiletá moderátorka Ivana Chvátalová Bednaříková, která moderuje sportovní zpravodajství České televize od roku 1995 a tři roky uváděla hlavní sportovní zpravodajskou relaci Branky, body vteřiny, se ohradila vůči vnímání sportovních reportérek. V bulvárním deníku totiž vyšel článek, ze kterého plyne, že ženy přinášející zpravodajství ze sportu mají splňovat jeden sexistický atribut. A ten je klíčem k úspěchu v jejich povolání.

"Děkuji Blesk.cz a O2tvsportcz, že mi po téměř třiceti letech v oboru vysvětlili, jaká být a co má být náplní práce reportérky, komentátorky a sportovní novinářky. Není to vzdělání, pokora k práci, pečlivost, slušnost, pracovitost a prezentace informací tak, aby jim rozuměla i bába Dymáková (díky Oto Černý, často si to připomínám). Musíte být sexy…. Takže abychom to otočili, očekávám Petře Svěcený a spol. 'Kocečky na bruchu', jak říkají Slováci. Jinak se nekoukám… OMG," napsala na sociální síti Ivana Chvátalová Bednaříková.

Její negativní postoj k tomuto vnímání sportovních moderátorek sdílí i její kolegyně Linda Bartošová. Osmadvacetiletá moderátorka Událostí a Událostí, komentářů se už k podobným kauzám na svých sociálních sítích vyjádřila mnohokrát a několik let dává jasně najevo, že je proti sexismu a patří mezi feministky bojující za práva žen. V několika rozhovorech uvedla, že se sama se sexismem musela potýkat a cítila se nepříjemně.

Příspěvek své kolegyně z České televize sdílela Bartošová společně s přiloženým smajlíkem s pokleslou tváří na důkaz smutku a znepokojení a následně přidala další příspěvek s tím, že i realita sportovní žurnalistiky z pohledu ženy bude tématem knihy Ženy v médiích, kterou by Bartošová chtěla vydat příští rok na jaře.

S Chvátalovou Bednaříkovou kromě Bartošové souhlasilo i několik uživatelů Instagramu, kterým též vadí přístup některých médií k ženskému pohlaví. "Těším se, až budou vyžadovat po sportovních komentátorech, aby třeba zhubli, lépe si nechali stříhat vlasy a sem tam nějaké vylepšení obličeje by se taky hodilo, že jo. Hned to sportovní zpravodajství získá jiný punc," napsala jedna ze sledujících ostřílené sportovní moderátorky ČT.

Kauz se sexismem v televizích bylo již několik. Například v roce 2017 se hojně řešilo chování kameramana, který zabíral nohy německé moderátorky a zpěvačky, která v talkshow televize ARD hovořila o sexismu a obtěžování. Sexuálním obtěžováním v pracovním prostředí se také například zabývala v pořadu Máte slovo moderátorka Michaela Jílková.