Moderátorka Kristina Kloubková víc než dva roky tajila svatbu s Václavem Kunešem

Na to, že svůj vztah Kristina Kloubková a Václav Kuneš posunuli na novou úroveň, upozorňuje prsten na její levé ruce. "Žádné zásnuby neproběhly a svatba se odehrála velmi nečekaně," překvapila Kloubková během rozhovoru v pořadu TALK! A popsala, jak došlo k velmi spontánnímu stvrzení jejich svazku.

"Na Silvestra 2020 jsme byli s partou lidí a mojí nejlepší kamarádkou Blankou, která mimo jiné může oddávat, protože je členkou zastupitelstva. Došli jsme na posvátné keltské místo a ona řekla, že se tam dělají svatby. A ať si to jdeme zkusit. Před námi šel jeden pár. Ten muž si nebyl jistý, jestli si ji chce vzít, nebo ne. Tak šli zase za nás a my jsme šli do popředí," popsala moderátorka s úsměvem.

"Blanka začala ten obřad a Vašek řekl ‚jo‘. Já jsem začala brečet, Blanka začala brečet a Vašek to vůbec nechápal. Tak já jsem řekla taky ‚jo‘. Takže jsme se takhle vzali," dodala Kloubková s tím, že svatba sice proběhla, oficiálně je ale stále svobodná. Přesto to pro ni i jejího partnera byl okamžik stejně významný, jako by to bylo doopravdy. Na znamení toho, že to myslí vážně, nosí oba snubní prsteny.

"Bylo to tedy jen neoficiální, ale nechali jsme si udělat prstýnky a je to pro nás důležité. Po tom obřadu vysvitla duha a bylo teplo, takže jsme si mohli opéct i buřty. Měli jsme tedy i hostinu. Bylo to perfektní se vším všudy."

Kloubková také prozradila, že kdyby jednou došlo i na úředně platnou veselku, nebránila by se tomu, vzít si manželovo příjmení.