Daniela Brzobohatá skončila v DVTV. "Mám zdravotní problémy. Chci být víc doma," říká

Moderátorka Daniela Brzobohatá (ještě před časem dívčím jménem Písařovicová) skončila v internetové televizi DVTV. Řekla to v podcastu Michaelův Mashup Michaela Rozsypala, který byl donedávna v DVTV jejím kolegou. Jako důvod uvedla potřebu odpočinku.

"Je to hlavně proto, že chci být více doma. Měla jsem toho moc a zase mě to dohnalo. Zase jsme začala mít zdravotní problémy. Říkala jsem si, že když jsem svoje tělo neposlouchala nikdy, že teď už musím. Že konečně zvolním a že si dopřeju ten luxus, že budu pracovat úplně minimálně. A uvidím, kam mě ta životní cesta zavede. Třeba se stane, že za půl roku zjistím, že budu chtít dělat něco úplně jiného. Teď vlastně neplánuju. Naštěstí práci jako takovou mám. Není jí tolik, ale stačí to na pokrytí výdajů, které potřebuju," řekla Brzobohatá.

Moderátorka, která se nedávno vdala za hudebníka Ondřeje Brzobohatého, také přiznala, že za jejím odchodem z publicistiky stojí i nálada ve společnosti. "Politika mě přestala bavit. Nálada ve společnosti je čím dál vyhrocenější, nechci k tomu přispívat," dodala Brzobohatá. Přesto se však s rozhovory v DVTV zcela neloučí. "Ještě pro nás bude dělat nějaké sólo věci," podotkl jeden ze spolumajitelů televize Martin Veselovský.