Modelka Veronika Kašáková má pro těžce nemocného syna novou naději. Stojí ale miliony

Před dvěma lety se modelka a finalistka soutěže Miss Veronika Kašáková stala maminkou syna Matyáše. Velmi záhy se ale s manželem dozvěděli, že jejich syn trpí velmi vzácným onemocněním zvaným fenylketonurie, kdy jeho tělo neumí zpracovávat bílkoviny. "Pokud bychom nedodržovali přísnou dietu a jedl by to, co jíme my, narušilo by mu to nervovou soustavu a hrozila by až mentální retardace. Museli jsme proto velmi rychle zařadit do našeho životního stylu jeho novou stravu," uvedla Kašáková před časem.

Teď se však objevila naděje alespoň na částečné zlepšení v podobě nového a zatím jediného léku. "Bohužel však nemusí fungovat u každého, protože genetika je různá. Takže pokud budeme chtít, bude nás čekat testování, které ukáže, jestli lék účinkuje a v jakých procentech. Pokud bude působit jen z 50 procent, tak Matyášek nebude mít možnost ze své diety ani vystoupit," popsala Kašáková v pořadu Showtime s tím, že pokud bude účinnost vyšší než 70 procent, existuje naděje, že by její dvouletý syn nemusel držet tak přísnou dietu.

"Problém je, že lék stojí skoro milion korun ročně, takže bychom se obraceli na pojišťovnu. Co jsem ale slyšela, ne vždy to rádi hradí," dodala modelka. V rozhovoru se také obrátila na veřejnost s tím, že ne vždy je to, co lidé v dobré víře dělají, správné. Na mysli má hlavně nabízení pamlsků dětem. "I když to samozřejmě myslíte dobře, ne každé dítě tyto věci může jíst," uzavřela téma Kašáková.