Modelka Paulina Pořízková přiznala, že se za sebe někdy stydí

O své myšlenky se s fanoušky na Instagramu dělí Paulina Pořízková často. Tentokrát se modelka českého původu rozepsala o tom, jak těžké je v dnešní době o sobě nepochybovat. "Věděli jste, že jsme jako lidé naprogramováni srovnávat se s ostatními? Srovnávání se nevyhneme. Můžeme však ovládat své reakce na srovnávání," napsala Pořízková k fotografii, na které je jen v kalhotkách a prsa si zakrývá rukou.

"Jsem sedmapadesátiletá žena, která začíná svůj život znovu. Neustále se srovnávám s jinými ženami mého věku. Mám ze sebe dobrý pocit, když zapadnu, ale také když nějak vynikám v pozitivním smyslu. Když se mi to nedaří, stydím se," přiznala otevřeně modelka.

Zároveň ale předala návod, jak se s takovými emocemi vypořádat. "Stud mi říká, že nejsem dost dobrá. Takže můj první instinkt je obrátit to a zahanbit osobu, která způsobila můj stud. Kdybych se s tím smířila, psala bych na profily jiných žen rýpavé hanlivé komentáře. Když rozpoznám svůj stud - nevypadám tak mladě, nejsem tak bohatá, hezká, úspěšná nebo milovaná - jako žena, s níž se srovnávám, mohu to obrátit. Mohu jí dovolit, aby mě místo toho inspirovala. Mohu ji oslavovat a obdivovat, místo toho abych na ni házela špínu. A to je výhra pro všechny."

Pořízková záměrně upozornila také na to, že její břicho je po dvou dětech povislé, čímž se ale netrápí. Považuje to za sexy a také vzpomínku na svá milostná dobrodružství.

Modelka v poslední době procházela těžkým obdobím. V roce 2019 zemřel americký hudebník s českými kořeny Ric Ocasek, se kterým se tou dobou rozváděla. Pořízková pak otevřeně mluvila o depresích a také o finančních problémech, protože Ocasek ji vynechal ve své poslední vůli. "Pavlíně Pořízkové nenáleží nic z dědictví a nic jí neodkazuji. Jsme v rozvodovém řízení. I kdybych zemřel před jeho dokončením, manželka nic nedostane, protože mě opustila," stálo v dokumentech, které po sobě hudebník zanechal. Zdrcená modelka pak přiznala, že se cítí podvedená.

Paulina Pořízková patřila v devadesátých letech mezi tzv. supermodelky. V osmnácti se stala nejmladší modelkou Sports Illustrated Swimsuit Issue, později se objevila také na obálce Playboye a v roce 1992 ji časopis Harper's Bazaar zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa.