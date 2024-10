"Mladého jí přeju," říká Josef Kokta o údajném milenci své ženy Ornelly

Zloba, kterou si Monika Binias vylívá veřejně na své dceři Ornelle Koktové, dosáhla nové úrovně. Binias začala šířit zprávy o tom, že je Koktová nevěrná svému muži Josefu Koktovi. Podle jejích tvrzení nevěra trvá už dlouhé roky.

"Dříve už dokonce přiznala, když jsme byli v kontaktu, že simultánně s Pepou měla několik milenců. Ona tu svoji promiskuitu nijak neskrývá. To už několikrát zaznělo od ní a nemyslím si, že tato praxe by byla teď jiná," řekla Binias pro eXtra.cz.

Podle Binias se má jednat o bohatého, avšak ženatého muže. Finance prý byly pro její dceru vždy rozhodující. "Ornella má ráda luxus, vždycky to takhle cílila. Viděla jsem toho hodně z okna. Zdálo se mi to opravdu vždycky finančně účelové. Nechci ale říkat žádné číslo, nechci být tak nevkusná jako Ornella," dští síru zavržená matka. Její tvrzení se ale trochu rozcházejí s realitou, protože po dobu trvání Ornellina manželství s Koktou je to právě ona, kdo svým podnikáním plní rodinný rozpočet.

A na drby o nevěře své ženy reagoval po svém i Josef Kokta. "Mladého jí přeju," řekl s vtipem. "Prej je pěknej," dodal muž, který se nikdy netajil tím, že žárlivost mezi jeho špatné stránky nepatří. A dokonce by byl rád, kdyby si po jeho smrti Ornella někoho mladého našla.