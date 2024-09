"Věděla, že je to všechno špatně," říká Ornella Koktová o svatbě své sestry Charlotte

Přestože nejmladší z mediálně propírané rodiny Charlotte Štiková tvrdila, že na svatbu pozvala všechny svoje nejbližší, její starší sestra Ornella Koktová ve svém podcastu tvrdí, že to není tak úplně pravda.

Podle Ornelly jí sestra pouze přes sociální sítě zaslala pozvánku, na které ale bylo napsáno místo, kde se svatba vůbec nekonala, a při dotazu na úřadu bylo zjištěno, že zde není a nikdy nebyla ani nahlášena. "Stáli bychom tam jak idioti," posteskla si Ornella, která se snaží věřit, že za vším bylo pouze nedorozumění, a ne zlý úmysl.

"Na tu svatbu dorazily dvě moje kamarádky. Na poslední chvíli se změnilo místo oddání. Žádná svatba nebyla nahlášená a ani zrušená. Reální hosté byli máma a kamarádka z minulosti. To mi přišlo hrozně smutné," komentovala Koktová snímky ze svatby s tím, že svou sestru zná a podle jejího výrazu jí bylo jasné, že není šťastná.

"Viděla jsem na ní, jak sama ví, že je to úplně špatně. Bylo mi to vše líto. Ta máma to domluvila tak, že dělali tajtrlíky celý den. Charlotte a Martin byli takoví dva herci, dvě loutky. Je tam fotka, jak Charlotte kouká na ten pokydaný guláš a je to celý zkažený den," rozpovídala se Ornella o tom, že Charlotte musela být celý den k dispozici novinářům a neměla tak šanci si prožít svatbu v klidu.

Dodala také, že ji samozřejmě mrzí, že si její sestra vybrala matku místo zbytku rodiny. "Táta mi brečel hrozně do telefonu. Nemohl uvěřit, že máma tu naši Charlotte předala člověku, kterého viděla jednou. Byl rozsekaný. Babička ten den prožívala taky. Musela jsem ji uklidňovat, aby ji neklepla pepka."

Spokojená nebyla ani s tím, jak její mladší sestra vypadala. To by se prý nestalo, kdyby byla na svatbě přítomná. "Pohlídala bych Charlotte s tím, jak by jako nevěsta šla. Byla jako malá strašná parádnice. Nevyšla z baráku, pokud by nebyla perfektně namalovaná a učesaná."