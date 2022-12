Místo vánočního volna čeká Veroniku Žilkovou stres s nabouraným autem

O tom, co se v jejím životě aktuálně odehrává, herečka Veronika Žilková pravidelně informuje své fanoušky na Instagramu. To, co jí momentálně nejvíc zaměstnává, si ale zpočátku chtěla nechat pro sebe. Pak to však nevydržela. "Já vám to tedy řeknu: Já jsem prostě včera rozsekala auto. Prostě sníh, Praha…," rozvyprávěla se během svého pravidelného vysílání, v němž pro své sledující předcvičuje.

I když jde o velkou nepříjemnost, snaží se to brát z té lepší stránky. "Naštěstí jsem živá a nikomu se nic nestalo," prozradila s úlevou, že škody jsou pouze materiální. "Museli mě odtáhnout a bála jsem se, že nestihnu představení," popsala Žilková, které se nakonec povedlo všem závazkům dostát.

"Rozsekala jsem svou milovanou Toyotu, což mě hrozně mrzí. Navíc jsou to výdaje," postěžovala si rozvádějící se herečka, která už několikrát veřejně prohlásila, že poté, co skončilo její manželství s Martinem Stropnickým, nemá peněz nazbyt.

A ještě navíc jí rozbité auto komplikuje předvánoční čas, který plánovala strávit se svými nejbližšími. "Těšila jsem se, jak budu mít volno, a zatím budu lítat po opravnách. To je zákon schválnosti, jistě to máte taky tak," uzavřela vyprávění pro své sledující.