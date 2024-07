"Miluju děti a řešíme rodinu," říká zpěvák Milan Peroutka

Zpěvák Milan Peroutka a jeho partner Dominik Roubínek patří k těm dvojicím, které bez problémů míchají práci a soukromý život. A podle Peroutkových slov je to dobrá volba. "Na začátku nás několik lidí z branže odrazovalo, že míchat vztah a práci není dobré. Pro nás je to skvělé řešení, ale hrají v tom roli hlavně jeho vlastnosti, protože je schopný, spolehlivý, rychlý a především slušný člověk," nešetří Peroutka chválou na svého životního partnera.

Z jeho vyprávění se zdá, že je jejich vztah procházka růžovou zahradou. "Sleduju i vztahy, které fungují na sdílecím principu, a přemýšlím nad jejich toxicitou. Můj Domča má jen malý soukromý Instagram a já jsem za to šíleně rád, že s ním žiju hlavně ten reál," říká zpěvák, který na svém příteli miluje i to, že prý absolutně nemá hudební sluch. U takhle zamilované dvojice je jasné, že dříve či později přijde řeč na založení rodiny. Tu by si zpěvák moc přál.

"Věřím každopádně na osud, protože z věčného ‚co by kdyby‘ se člověku tak akorát zavaří hlava a stejně nic nezmění. Samozřejmě řeším i rodinu. Já miluju děti. Rád bych opět dodal, že to nechám osudu, ale domnívám se, že tady mu budu muset hodně pomoct," prozradil se smíchem Peroutka.