"Fakt jsem to netušila," říká o synově lásce k mužům Peroutková

Že Milana Peroutku přitahují muži, byl podle jeho slov velké překvapení i pro jeho maminku, spisovatelku Ivanu Peroutkovou. Přestože prý okolí vnímalo jisté náznaky, ona sama přiznala, že o homosexuální orientaci svého slavného syna neměla ani ponětí.

"On to má opravdu zvláštně, takže o tom nikdy nemluvil. Potom jsme nějak zjistili, že tam je muž, a prostě to tak bylo. Fakt jsem taková matka, že jsem to netušila. Některé lidi to napadlo, třeba nám to i říkali, a my jsme říkali, že ne," prozradila v rozhovoru pro iDnes.

Jedním dechem ale dodává, že fakt, že její syn miluje jiného muže, pro ni nebyl nikdy na překážku. "Brala jsem to normálně, jako žádný problém. Hlavně aby byl spokojený," tvrdí Peroutková.

Přiznává také, že dodnes to se synem do hloubky neprobrali. "Nechávám ho zajít, kam on chce. Dnes už si to chce vést po svém a nechce už chodit za maminkou. Je dospělý. Když se chce poradit, zeptat, tak se zeptá. Ale já už se ptát nebudu," vysvětluje. "Možná si to jednou řekneme, ale nepotřebuji na to být zvědavá," dodává spisovatelka a bývalá manželka zesnulého bubeníka kapely Olympic Milana Peroutky.