Zpěvačka zveřejnila fotky, kdy byla závislá na drogách. Málem jsem umřela, přiznala

Zpěvačka už před časem přiznala, že bojuje se závislostí. Po třech letech problémů musela vyhledat odbornou pomoc. Momentálně je na tom lépe a ráda by závislým lidem pomohla. Rozhodla se tedy zveřejnit fotografii z doby, kdy si podle svých slov procházela peklem. Doufá, že by to mohlo potencionální uživatele drog odlákat.

Michelle Heatonová se svěřila také s tím, že byla před časem opravdu na dně a nebýt rodiny, možná by už nebyla ani naživu. "Upřímně, neměla jsem peníze na léčbu. Kdyby mi rodina a přátelé nepůjčili, pravděpodobně bych tu už nebyla."

Britský premiér Boris Johnson před nedávnem přislíbil, že hodlá proti uživatelům drog zasáhnout. S tím zpěvačka ale nesouhlasí, prý to drogově závislým nepomůže. "Zvýšení trestů závislé bohužel od užívání drog neodradí. Jenom budeme muset být lstivější," uvedla. "Doufám, že se vláda víc zaměří na vzdělávání mladistvých. To je zoufale potřeba. Tahle nemoc si nevybírá. Může postihnout chudé i bohaté," míní zpěvačka.

Bývalá členka kapely Liberty X si myslí, že je potřeba užívání drog předejít prevencí. "Pokud jste jednou závislí, nezastavíte se před ničím. Je to nemoc, která postihuje tělo i ducha. Musíme se zaměřit na její potlačení předtím, než vypukne. Na příčinu jejího vzniku. Je to problém nás všech," dodala.