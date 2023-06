Michalu Davidovi došla s podvodníky trpělivost. Podává trestní oznámení

Zpěvák Michal David není první celebritou, kterou podvodníci zneužili, aby prodali nějaký svůj produkt, se kterým nemá dotyčný nic společného. Davidovo jméno se nyní objevuje v reklamě na pilulky, které slibují zázračně vracet sluch. V reklamě se také tvrdí, že sám hudebník v podstatě ohluchl a léky mu pomohly vrátit se ke kariéře. On sám však kategoricky odmítá, že by s tím měl cokoliv společného.

"V 62 letech jsem téměř hluchý. Doktor K… zachránil můj sluch i kariéru." Tak zní jedna z reklam, která zneužívá zpěvákovu slávu. Tím to ale neskončilo. "Vláda schovává produkt pro sluch. Michal David se díky produktu za pár dní vrátil ke sluchu," tvrdí další.

I proto se hudebník obrátil na policii. "Takhle to nejde, už je toho moc. Nejdřív jsem se pousmál, ale pokračuje to dál. Předal jsem to právníkům. Budeme podávat trestní oznámení na neznámého pachatele za klamavou reklamu a také řešit Facebook. Není možné, aby takové věci šířil," řekl Super.cz.

Podobnou zkušenost má například zpěvačka Lucie Vondráčková, jejíž jméno se objevilo na reklamě na hubnoucí přípravky. "Tak se zase (chvilku byla pauza) zjevuje podvodná reklama na nějaké podivné hubnutí, kde použili mou fotku. Je to samozřejmě nesmysl. Jediné, co funguje, je dost pohybu a zdravý jídelníček. Žádné zázraky, žádné zkratky, žádné speciální přípravky… Prostě makat a nejíst blbosti," napsala zpěvačka na sociálních sítích.