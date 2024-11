Michal David překvapil úřednici žádostí o starobní důchod

Zpěvák a hudební skladatel Michal David letos oslavil své čtyřiašedesáté narozeniny. A s tím se pojí i to, na co ho upozornil jeho spolupracovník. "Můj daňový poradce mi řekl: 'Nezapomeň, že ti je čtyřiašedesát a letos musíš zažádat o důchod.' Tak jsem zažádal," překvapil zpěvák.

Na státní správě sociálního zabezpečení se ale od pracovnic setkal s udivenou reakcí. "Šel jsem na ten úřad a ta paní mi říká: 'Pane David a vy byste chtěl důchod?' Tak jsem jí řekl, že můj daňový poradce mi říká, že bych ho měl mít. A ona: 'No tak jo, co s vámi máme dělat,' " popsal David se smíchem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

O to, kolik mu od státu bude chodit peněz na účet, se ale nezajímá. "Zatím jsem nedostal žádný výměr. Nevím, kolik mi dají. To je úplně jedno," říká David, který se rozhodně nehodlá se svou kariérou rozloučit. Právě naopak. V současnosti chystá nahrávání nové desky. A že nemá hluboko do kapsy, dokazuje i tím, že na jejím vydání nebude šetřit. Nahrávat se bude v Anglii a hudebník počítá, že ho to vyjde na 200 až 300 tisíc liber, co může být více než devět milionů korun. Je tedy jasné, že pár tisíc starobní penze pro něj nehraje roli.