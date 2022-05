Mel Gibson v Praze oslnil i českou modelku Pavlínu Němcovou

Příležitost vyfotit se s hercem Melem Gibsonem si nenechala ujít česká modelka Pavlína Němcová. Svým úlovkem se pak pochlubila fanouškům na sociálních sítích, kde k fotografii přidala pouze červené srdíčko.

Mel Gibson je v Evropě už nějakou dobu. Před příjezdem do Prahy strávil čas ve Vídni a také v Budapešti. Českou metropoli navštívil na pár dní, během kterých si kromě plavby užil třeba vycházku po Karlově mostě a následně zamířil na večeři do luxusní restaurace La Finestra in Cucina v centru metropole.

Slavný herec není v Česku poprvé. Už v roce 2014 se zúčastnil Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Zahrál si také v upoutávce na padesátý ročník této prestižní akce.

Z Prahy pak Gibson zamíří do skotského Glasgow, kde bude mít v neděli 29. května talkshow Experience With Mel Gibson LIVE.

Kariéru šestašedesátiletého Gibsona provázelo několik skandálů, například když v roce 2006 v opilosti napadl policistu. O pět let později čelil obvinění z napadení své ex-přítelkyně Oksany Grigorievové.

Další spor vznikl mezi ním a herečkou Winonou Ryderovou, a to kvůli hercovým vtipům směrem k sexuálním a rasovým menšinám. Kvůli tomu také přišel o možnost dabovat animovaný seriál pro společnost Netflix. Gibson ovšem vinu popírá. "To 100% není pravda. Ryderová o tom lhala před deseti lety, lže o tom i dnes," vzkázal přes svého mluvčího pro web Metro.