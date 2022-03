Meghan Markle poděkovala bývalému kolegovi, který odmítl lhát o jejich vztahu

Desítek tisíc dolarů se vzdal Simon Rex kvůli bývalé herecké kolegyni Meghan Markle. Peníze mu nabízeli za to, aby potvrdil, že spolu měli před lety milostný poměr. To by však byla lež.