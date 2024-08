Stropnický prodal byt a dál investuje do zámku, který má s bývalým partnerem

Dvanáct milionů korun si museli půjčit Daniel Krejčík a Matěj Stropnický, aby si mohli pořídit polorozpadlý zámek ve středočeských Osečanech. Jejich vztah se před téměř rokem rozpadl, ale k dělení společného majetku nedošlo.

"Došli jsme k tomu, že buď musí jeden toho druhého vyplatit, nebo to musíme prodat. A také jsme došli k tomu, že nemáme na to, aby jeden druhého vyplatil. No a došli jsme k tomu, že to vlastně prodat nechceme, takže je to dál v módu, že to máme napůl," rozpovídal se Stropnický pro web Prima Living. Dodal také, že ačkoliv jsou stále spolumajiteli, na něm samotném momentálně leží tíha toho, aby v Osečanech vše fungovalo a pokračovaly opravy. Nejedná se ale jen o nutné investice, Stropnický se rozhodl přikoupit i okolní budovy, které kdysi k zámku náležely, ale bývalí majitelé je rozprodali.

"Chtěl jsem sjednotit ten areál, tak jsem nakonec se rozhodl, že prodám pražský byt. Za to jsem si koupil čtyři polorozpadlé baráky na venkově, je to super investice, doporučuji," vysvětlil s úsměvem zámecký pán, který se nyní těší na konec prázdnin, kdy na zámku proběhne už tradiční zámecký festival. Tam bude hrát nejen on, ale také jeho expartner Krejčík. Stropnický sám před časem přiznal, že se ještě nevzdal myšlenky na návrat a že by byl rád, kdyby se mu podařilo Krejčíka získat zpět.