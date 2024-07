Matěj Stropnický by chtěl Daniela Krejčíka zpátky. "Stál bych o to," říká s nadějí

Přestože se minulý rok spekulovalo o tom, že za rozpadem dlouholetého vztahu Daniela Krejčíka a Matěje Stropnického stojí Stropnického nevěra se ženou, oba tento důvod popírají. Skutečným posledním hřebíčkem do rakve jejich lásky byly spíš Stropnického politické názory, konkrétně jeho postoje k válce na Ukrajině.

Krejčík tak opustil osečanský zámek, který společně koupili a rekonstruovali, a zařídil si nový život v Praze, kde se vrátil k takovým "vymoženostem" moderní doby, jako centrální vytápění či tekoucí teplá voda. Jenže Stropnický stále doufá, že by se jeho bývalý partner mohl vrátit. "Snažíme se, abychom spolu vycházeli, protože já si osobně myslím, že se máme pořád rádi," řekl Stropnický webu eXtra.cz s nadějí v hlase. Na přímý dotaz, zda by chtěl vztah obnovit, opatrně přisvědčil. "Stál bych o to, ale nechci o tom spekulovat…"

Jistou dávku naděje mu dává to, že jsou s Krejčíkem stále v kontaktu. "Vídáme se. Máme společně třeba ten zámek a to občas vyžaduje se vidět. Ale myslím, že se občas vídáme i proto, že třeba chceme," přiznal opuštěný bývalý politik. Konkrétnější ale být nechtěl. "Nebudu to upřesňovat, dovolím si tohle nechat nezodpovězené," dodal tajemně.

Otázkou však je, zda jsou jeho představy splnitelné. Krejčík totiž nedávno naznačil, že se znovu vrhl do společenského života a není sám. Na filmovém festivalu v Karlových Varech se dokonce objevil po boku muže jménem Tomáš Jirka, který se už objevil i na jeho instagramovém profilu.