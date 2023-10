Studená sprcha se nekonala, oddechla si Martina Viktorie Kopecká po coming-outu

Žít bez neustálých výmluv, to byla jedna z motivací, které vedly husitskou duchovní Martinu Viktorii Kopeckou k tomu, aby se veřejně přihlásila k lesbické orientaci a také aby představila svou partnerku. Coming-out udělala pomocí své druhé knihy Zpověď farářky. A přestože její nejbližší okolí už o jejím vztahu vědělo, reakcí veřejnosti se bála.

"Úleva to je, ale je spojená s roztřesenými koleny, protože nikdy nevíte, jaké budou ty reakce, a já nejsem člověk, kterému by bylo lhostejné to, co lidé říkají, takže mě určitým způsobem ne úplně rozradostňuje to znova a znova vysvětlovat a říkat, ale musím říct, že ty reakce lidí jsou krásné, povznášející, utvrzující mě v tom, že jsem dál přijímána taková, jaká jsem," řekla pro eXtra.cz.

O tom, že lidé mají z její lásky radost, svědčí i fakt, že na nedělní bohoslužbě její kostel doslova praskal ve švech. "Za to, že mě přijali s tím, co jsem měla na srdci, jsem jim neskutečně vděčná, protože by se mi tu dnes asi nestálo tak snadno, kdyby ta dobrá záplava byla spíše studenou sprchou, která se naštěstí díky bohu nekonala," řekla nadšeně Kopecká s tím, že je ráda, že už nemusí mlžit před svými farníky, kteří se jí neustále dotazovali na to, kdy už si konečně najde manžela.

Popsala také, že cesta k tomu, být o svém intimním životě otevřená, byla velmi dlouhá. "Je to tenký led. Nejdříve to řeknete lidem, které znáte nejlépe a kteří nejlépe znají vás. To si odškrtnete a pak máte další téměř nekonečný seznam těch, kterým to musíte říct," dodala na závěr.