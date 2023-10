Martina Pártlová zrušila zasnoubení. "Chci pořádný prsten," říká

Žádosti o ruku se zpěvačka Martina Pártlová od svého partnera, hudebníka Josefa Vařeky, dočkala během natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Situace ji zaskočila, a tak řekla ano. Později se však na celou situaci dívá trochu jinak a do svatby se nežene.

"Nikdo nečekal, že se o tom budeme bavit," řekla Pártlová v pořadu Na kafeečko. "Myslím si, že Honza k tomu toho mýho Pepu, chudáčka, donutil leknutím a já jsem z leknutí přijala. Nemáme to v plánu," řekla na rovinu, že své improvizované zasnoubení zrušila. Dodala také, že se svatbě nebrání, ráda by ale, aby žádost proběhla jinak, a to včetně zásnubního šperku.

"Nasadil mi něco z těch jeho šmuků, já chci pořádnej prsten. Chci prsten, který vybere z lásky a s cílem mi ho skutečně navléct k zásnubám. Ne že ho k tomu někdo donutí," dodala zpěvačka. Dvojice má spolu dvouletou dceru Stellu a to je podle ní daleko větší závazek a důkaz vzájemné lásky.

"Když už bychom se někdy měli brát, tak kvůli Stellince," přiznala. "Na druhou stranu jsem ale vyrovnaná s tím, že moje dcera není Pártlová, ale Vařeková."