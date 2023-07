Prvorodičkou po čtyřicítce. Celebrity, kterým se biologické hodiny roztikaly později

"Zamlada by mě štvalo, že nemohu jít na mejdan, pařit, žít si svůj život. Takže jo, je to možná trochu pozdě, ale jsem takhle naprosto spokojená," říká o pozdním mateřství herečka Miluše Bittnerová. A není rozhodně jedinou ženou, která si z podobných důvodů na miminko počkala. "Nevím, jaké je to, být mámou v pětadvaceti, nemám srovnání. Nicméně já se nikdy necítila na to, být mladou maminkou. Měla jsem pocit, že není ten správný čas, správný partner, chtěla jsem toho hodně vidět, zažít," notuje si s Bittnerovou zpěvačka Martina Pártlová. Jsou ale i dámy, které se o dítě snažily dlouho, štěstí se na ně však usmálo až ve zralém věku.

Na prvorodičky, které mají na krku už čtyři křížky, se podívejte do naší galerie.