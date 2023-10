Martina Pártlová a Josef Vařeka se zasnoubili přímo před televizními kamerami

Zpěvačka Martina Pártlová je na rozdíl od svých kamarádek Veroniky Arichtevy a Nikol Leitgeb stále svobodná. A to i přesto, že narážkami na manželství v rozhovorech nešetří. "Jestli se chci vdávat, není otázka na mě, ale na Pepu. Zatím na ruce nic nemám," řekla zpěvačka minulý týden, když spolu s přítelkyněmi pořádaly charitativní bazar. Teď už je ale všechno jinak.

Spolu se svým partnerem, zpěvákem Josefem Vařekou, byli hosty talk show 7 pádů Honzy Dědka. Tam se hudebník rozpovídal o tom, proč si matku jejich společné dvouleté dcery Stelly stále ještě nevzal. "My jsme tu svatbu nestihli před početím. A v rámci početí to nemělo smysl, to by nebyl mejdan. Byl jsem na jedné svatbě, která byla během početí, od Martininy kolegyně Nikoly. Jediný já a její táta jsme se tam zdělali," vyprávěl Vařeka.

Moderátor Honza Dědek se ale jen tak nenechal odbýt. "Stelle jsou dva roky," rýpnul si do Vařeky. "Dobře, co mám dělat?" zeptal se zpěvák. Dostal odpověď, že by měl Pártlovou konečně požádat o ruku. "Vezmeš si mě?" zeptal se Vařeka překvapené Pártlové, která nakonec opravdu řekla ano.