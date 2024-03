Martin Dejdar tvrdě o influencerech: "Na divadle by z nich neobstál nikdo"

V rozhovoru pro eXtra.cz se herec a dabér Martin Dejdar jasně vymezil proti influencerům a hvězdám reality show, které v českém showbyznysu zabírají čím dál větší prostor.

"Hlavní, co jim chybí, je růst," tvrdí Dejdar, který si hereckého povolání vysoce považuje. "Samozřejmě dnešní svět sociálních sítí a médií umožňuje, aby byl slavný v uvozovkách kdokoliv. Lidi chtějí a vždy chtěli být slavní, protože sláva a popularita je obrovské lákadlo."

Pro něj ale jeho profese znamená víc než jen slávu a finanční zabezpečení. "Já si myslím, že není úplně dobře, když jediným motivem něco takového dělat, jsou peníze, z čehož vás u divadla nikdo nemůže podezřívat," dodal pobaveně. "Člověk podle mě musí projít nějakým vývojem, aby získal zkušenosti, praxi a nadhled."

Divadlo a film jsou pro něj dvě odlišné věci, z čehož vyplývají i různé požadavky na herce. "Ze dne na den se nikdo hercem prostě nestane, tomu nevěřím," vyjádřil se k internetovým hvězdičkám, které podle něj fušují do jeho branže. "Možná u filmu, kde scénu můžete točit tisíckrát, ale divadlo se bez pokory dělat nedá, takže ze současných influencerů by na divadle neobstál nikdo," tvrdě se do nich obul.