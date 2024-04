Marta Kubišová rozzlobila svého kardiologa. "Vymlouvala se na všechno možné," říká on

Zpěvačka Marta Kubišová se ve svých 81 letech přirozeně potýká se zdravotními neduhy. Mimo jiné se jí také špatně chodí, a proto je pochopitelné, že jen nerada opouští svůj domov. To se ale nelíbí jejímu doktorovi, uznávanému kardiologovi MUDr. Petrovi Neužilovi, který dohlíží i na její celkový zdravotní stav.

Podle něj není dobré, když to lidé s opatrností přehánějí. "Teď se na mě ale naštval, když zjistil, že svou milovanou fenku Brillinku svezu výtahem do přízemí, otevřu jí domovní dveře a ona se venčí sama," přiznala Kubišová pro Aha!, co bylo vlastně pro doktora Neužila kamenem úrazu.

"Vymlouvá se na kolena, chápu to, bolí ji, ale mezi lidi prostě musí," potvrdil deníku svůj postoj i on. "Rozčilovala se, vymlouvala se na všechno možné… Ale nakonec poslechla a šla!" pochlubil se svým úspěchem, když Kubišovou dotáhl na besedu s houslistou Jaroslavem Svěceným. "Byla už úplně uschlá a tam najednou rozkvetla. Dokonce se tak smála, že jsem se bál, aby jí nepraskla bránice!"

A to, že jí to prospělo, potvrdila i samotná Kubišová: "Ale jo, když jsem mezi lidmi, je mi najednou úžasně a vydrží to ještě druhý den. Potom ale zase umírám. Ale uvidíme, budu teď Petra poslouchat…"

Lékař si uvědomuje hranice své pacientky. "Nemusí to být hned Lucerna, kam se vejde spousta posluchačů, ale takový decentní klub pro pár desítek lidí, to není zase až tak vysilující," trvá na svém profesor Neužil. "Když se někdo až moc šetří, tak to taky není dobré."