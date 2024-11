Marta Jandová si nechala odstranit prsa i vaječníky kvůli riziku rakoviny

Zpěvačka Marta Jandová kvůli onkologickému onemocnění ztratila v dospívání maminku a následně i bratra. Proto je to u nich doma velké téma. Nyní prozradila, že kvůli nepříznivým výsledkům testů podstoupila odstranění obou prsou a také vaječníků, aby se vyhnula možnosti, že onemocní.

"Část naší rodiny mě poslala k doktorovi, abych jela na genetické testy. Jela jsem a zjistila jsem, že mám jednu genetickou vadu, stejně jako Angelina Jolie," svěřila se v pořadu Showtime na křtu své nové knihy Best of Marta Jandová. "V té knize popisuju, jak jsem se s tím srovnala a co všechno jsem udělala, aby moje dcera nemusela v dětství plakat na hrobě maminky, jako jsem musela plakat já," říká zpěvačka.

"Riziko vzniku rakoviny vaječníků jsem měla kolem šedesáti procent, rakoviny prsou kolem osmdesáti, devadesáti procent," prozradila s tím, že jí hrozil stejný typ rakoviny jako její mamince. Věc je o to vážnější, že právě na něj se většinou přijde až v pokročilém stadiu a šance na přežití je velmi malá. "Já jsem se nebála ani tak o sebe, ale hlavně o Marušku, abych ji mohla v životě doprovázet déle, než mohla moje maminka mě," vysvětlila, proč téměř bez váhání přistoupila k rozhodnutí o operaci.

V tom jí pomohl i případ herečky Angeliny Jolie, která stejnou operaci podstoupila už před lety. "Když to proběhlo tiskem, tak jsem Angelinu nejdřív nechápala. Když jsem pak zjistila, že mám to samé, tak jsem jí byla vděčná, že to udělala přede mnou, že jsem se necítila tak sama," dodala s tím, že ona sama informaci zveřejnila právě proto, aby podpořila ženy se stejnou diagnózou.