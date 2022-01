Koncertovala několikrát denně. Rottrová řekla, že chtěla několikrát skončit se zpěvem

Neuvěřitelných dvaašedesát let se zpěvačka Marie Rottrová pohybuje na české hudební scéně. A přestože její fanoušci si nechtějí připustit, že by někdy se zpívání skončila, ona sama přiznává, že k tomu měla minimálně dvakrát hodně blízko.

Zpěvačka, která vloni v listopadu oslavila osmdesáté narozeniny, v pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že pokaždé za jejím úmyslem skončit stálo velké vyčerpání.

Poprvé se myšlenky na konec kariéry objevily v osmdesátých letech. "Byla jsem hrozně unavená, vyhořelá. Měla jsem dva koncerty denně. Začala jsem zapomínat notoricky známé texty, měla jsem strašnou trému. Pořád jsem si opakovala písničky, měla v hlavě zmatek. Říkala jsem si, že musím přestat. Nebyla jsem si jistá, že dám fanouškům to, co očekávají. Najednou se to tak semlelo. Totální syndrom vyhoření. Tak mi přišlo vhod, že jsem se vdala a odjela do Německa, do naprosto anonymního prostředí a vyčistila hlavu," přiznala zpěvačka v pořadu, který se bude vysílat v úterý 25. ledna v 21.35 na Primě.

Rottrová pak od svatby od roku 1988 žila v německém Stuttgartu po boku Jiřího Burgesteina, který obchodoval s hudebními nástroji, po dvou letech se pak přestěhovali zpět do Česka. Přestože se ke zpívání po pěti letech od odchodu z rodné země vrátila, krize se o slovo přihlásila ještě jednou. A to zhruba před deseti lety.

"Začalo toho být zase hodně. Zpívala jsem se třemi kapelami a žádného kapelníka jsem nechtěla odmítnout," svěřila se zpěvačka v pořadu s tím, že se tehdy rozhodla raději skončit úplně.

"Všichni říkali, že to nevydržím a bude mi to scházet. A měli pravdu. Včetně Hanky Zagorové. Byla to právě ona, kdo mě po dvou letech odpočinku pozval jako hosta svého vánočního koncertu. A tam jsem viděla, jak mě všichni přijali, jak to bylo hezké a jak mi to scházelo," říká Rottrová, která se k radosti svého publika rozhodla ve zpívání pokračovat.