Rottrová: Vdala se v utajení a své osmdesátiny oslaví nečekaně v izolaci

Zpěvačka Marie Rottrová je dnes již legendou, jejíž romantické písně miluje už několik generací posluchačů. Usměvavá ikona české hudební scény obohatila tuzemskou pop music o hity jako Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív či Střapatá nohatá holka. Na prahu osmdesátky, kterou slaví 13. listopadu, udivuje stále mladistvým zjevem a vitalitou.

"Je krásné, když má člověk v sobě něco, co rozsvítí lidi kolem, co je povzbudí. To je moje motto," tvrdí podle ČTK umělkyně, která kvůli nákaze koronavirem musela zrušit narozeninovou oslavu. Významné jubileum oslaví alespoň vinylovou deskou s novou písní a televizním dokumentem.

