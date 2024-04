Dcera herečky Dany Batulkové Mariana Prachařová se stěhuje do Londýna kvůli módě

Móda a design zajímají Marianu Prachařovou už dlouho. A přestože všichni v její rodině se živí herectvím, ona se rozhodla jít jinou cestou. Svým plánům se rozhodla přizpůsobit i místo, kde bude žít. "Čeká mě velká životní změna, na nějakou dobu se budu stěhovat do zahraničí, takže to je nový start, který mě teď čeká. Jsem zvědavá, co mi přinese," prozradila dcera Dany Batulkové a Davida Prachaře, která se chystá odstěhovat do Londýna. Od své rodiny má prý plnou podporu.

"Chci se více zaměřit na módu, na ten fashion style, takže uvidíme, jak to dopadne," odhalila své plány influencerka, jež se snaží v této oblasti inspirovat svoje publikum na sociálních sítích. Ke svým fanouškům je velmi upřímná a před lety se s nimi podělila i o informaci, že bojovala s poruchou příjmu potravy. Temné časy už má ale za sebou a nyní se soustřeďuje na budoucnost.

"Chci více zabřednout do fashion industry, a tak jsem si řekla, že Londýn je pro to ideální. Zaplatila jsem si tam nějaké kurzy, bylo to takové spontánní, ale rodina mě v tom podpořila. Proč vlastně neodjet, když tu člověk nemá žádné závazky a nic ho tu nedrží," říká Prachařová, která je už delší dobu bez partnera.