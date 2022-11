Mariah Careyová zazpívala svůj vánoční hit během svátečního průvodu v New Yorku

Vánoční hit All I Want for Christmas Is You od Mariah Careyové kraluje v předvánočním období už neuvěřitelných osmnáct let. Popová diva se k němu ovšem ráda vrací. Tentokrát jej zazpívala na svátečním průvodu ke Dni díkuvzdání v New Yorku a doprovázela ji kromě dalších i její jedenáctiletá dvojčata.